George Clooney, nessuna paura di invecchiare: "Devi fare pace con l'idea che stai per morire"

Nel corso della lunga intervista Clooney ne approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa riguardo Quentin Tarantino, con cui ha lavorato in "Dal tramonto all'alba" e che in una recente intervista non è stato particolarmente generoso nei suoi confronti. "Di recente, Quentin ha detto alcune cose su di me che mi hanno un po' irritato. Ha rilasciato un'intervista in cui nominava le star del cinema e ha indicato te [Brad Pitt - ndr] insieme a qualcun altro - dice -. L’intervistatore gli ha chiesto: 'Beh, e George?'. E lui ha replicato: 'Non è una star del cinema'. Poi ha detto letteralmente qualcosa del tipo: 'Nominami un suo film dall’inizio del nuovo millennio'. Mi sono detto: 'Dall’inizio del millennio? È più o meno tutta la mia fottuta carriera'. Perciò ora sono tipo, va bene, amico, vaffanculo. Non mi interessa prenderlo di mira. Lui lo ha fatto con me".