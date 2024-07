Geolier ha regalato un'ambulanza agli sfollati di Scampia ospiti all'università Federico II di Napoli. L'artista di Secondigliano aveva già lanciato il suo grido di protesta qualche giorno fa postando su Instagram lo scatto in bianco e nero di una donna in lacrime e disperata sopravvissuta alla tragedia e scrivendo "Siamo cinematografici ma abbandonati. Senza più lacrime, così non si può". Adesso, con un gesto silenzioso e non pubblicizzato in alcun modo, il rapper ha voluto passare dalle parole ai fatti per dimostrare la sua vicinanza agli oltre 100 abitanti delle Vele trasferiti all'Università. Il prezioso "regalo" è arrivato poche ore fa e a renderlo noto è stata la consigliere comunale Patrizia Mincione dell’VIII municipalità che ha ringraziato il musicista sui social postando la foto dell'ambulanza parcheggiata a pochi metri dalla sede dell'ateneo napoletano.