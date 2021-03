Gal Gadot in dolce attesa: Wonder Woman aspetta il terzo figlio

Attraverso i suoi profili social, Gal Gadot ha annunciato di essere incinta di un terzo figlio. L'attrice interprete di Wonder Woman ha postato una fotografia insieme al marito Yaron Varsano e alle due figlie Maya e Alma che le accarezzano la pancia, scrivendo: "Ci risiamo". La conferma della sua dolce attesa è arrivata dopo qualche sospetto per via dell'ampio abito che aveva sfoggiato solo il giorno prima, in occasione della cerimonia dei Golden Globe.

Gal Gadot è sposata dal 2008 con l'imprenditore Yaron Versano, con il quale ha avuto due figlie nate rispettivamente nel 2011 e nel 2017. La gravidanza arriva in momento d'oro dal punto di vista professionale. E dopo aver avuto un'agenda pienissima, per la star israeliana arrivano dei mesi di pausa.

A dicembre è uscito al cinema e o online "Wonder Woman 1984", e i suoi fan sono in attesa di altri due film. "Red Notice", prodotto da Netflix, che la vede a fianco di The Rock e Ryan Reynolds, non ha ancora una data ufficiale, mentre "Assassinio sul Nilo", dopo lo slittamento per la pandemia, dal 2020 è stato spostato al prossimo settembre. Sono già stati annunciati altri due suoi impegni, "Heart of Stone", thriller sulla scia di franchise come "Mission: Impossible" e "007", e "Cleopatra", nuovo blockbuster diretto da Patty Jenkins, ma le riprese di entrambi non partiranno prima della fine di questo 2021.

Gal Gadot, fascino dentro e fuori dal set IPA 1 di 15 IPA 2 di 15 IPA 3 di 15 IPA 4 di 15 IPA 5 di 15 IPA 6 di 15 IPA 7 di 15 IPA 8 di 15 IPA 9 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 IPA 12 di 15 IPA 13 di 15 IPA 14 di 15 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: