Gabriel Garko dopo la quarantena a cena con un amico misterioso

Sorrisi e grandi abbracci per Gabriel Garko, pizzicato in compagnia di un misterioso amico. Dopo la fine del lockdown l'attore si è concesso una serata fuori in zona Prati a Roma con un ragazzo che non si era mai visto nella sua cerchia di amici. "Chi" li ha immortalati insieme e la confidenza tra i due è palpabile. Il grande assente è Gabriele Rossi da cui, fino a qualche tempo fa, Garko sembrava inseparabile.