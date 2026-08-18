È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre sette decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.