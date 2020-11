Frankie hi-nrg mc torna a sorpresa con il singolo "Nuvole": una riflessione intima in tempo di Covid

Ufficio stampa

"Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole" canta Frankie hi-nrg mc nel nuovo singolo "Nuvole". Un ritorno a sorpresa per il padre dell’hip hop italiano, con un brano molto intimo in cui racconta le complesse sensazioni che quest'epoca di grandi cambiamenti sta generando in tutti noi. Il video è online mentre il brano è in uscita sulle piattaforme digitali il 20 novembre.