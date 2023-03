Franco Califano, dieci anni fa moriva il "Califfo" della musica italiana

Nato a Tripoli per un puro caso (uno scalo aereo) ma profondamente romano, Franco Califano ha segnato la musica d'autore italiana con alcuni gioielli senza tempo. I suoi testi erano capaci di affondare nella quotidianità restituendola con un afflato poetico fuori dal comune. Oltre ai brani portati al successo in prima persona come "Tutto il resto è noia", il "Califfo" ha scritto una lunga serie di testi per canzoni interpretate da altri: da Mia Martini ("Minuetto", "La nevicata del '56"), a Ornella Vanoni ("La musica è finita", "Una ragione di più"), passando per Bruno Martino ("E la chiamano estate") e i Vianella ("Gente de borgata").

Le vicende giudiziarie

Franco Califano è diventato celebre non solo per la sua attività di cantautore. Negli anni 70 e 80 è salito alle cronache più di una volta per alcune vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto e per una vita privata piuttosto sregolata. In cui non è mancato il carcere, con un primo arresto nel 1970, coinvolto insieme con Walter Chiari (poi assolto) in una vicenda di droga e poi di nuovo nel 1983, di nuovo accusato di possesso di stupefacenti e in questo caso anche di armi nella vicenda che vide in manette anche Enzo Tortora (assolto con formula piena e caso emblematico di mala giustizia). Durante quest'ultima esperienza carceraria anzi ha scritto "Impronte digitali", album che si basa soprattutto su esperienze di quel periodo. In entrambi i processi è stato comunque assolto. E lo ha ripetutamente ricordato sia nei libri sia nelle interviste.