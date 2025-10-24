Francis Ford Coppola sul lastrico dopo le spese di "Megalopolis": all'asta la sua collezione di orologi

Al centro della vendita di Phillips c'è un orologio disegnato dallo stesso Coppola nel 2014 in collaborazione con F.P. Journe, un'azienda svizzera le cui creazioni sono così costose da far sembrare un Rolex un semplice Swatch. Quello messo all'incanto dal regista è caratterizzato da un design openwork (un termine che, nel linguaggio dell'orologeria, indica i modelli che al posto del quadrante tradizionale mettono a vista gli ingranaggi interni) con al centro del quadrante una mano guantata, le cui dita scompaiono e ricompaiono in diverse configurazioni a seconda dell'ora. Battezzato Ffc dalle iniziali del proprietario, l'orologio è stato messo in commercio nel 2021 e ha un prezzo di listino di circa 1 milione di dollari. Ne sono stati prodotti pochissimi esemplari: nel 2021, un prototipo è stato venduto per quasi 5 milioni di dollari durante un'asta benefica biennale che si tiene a Ginevra sotto l'alto patrocinio del principe Alberto II di Monaco.