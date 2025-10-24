Francis Ford Coppola sul lastrico dopo le spese di "Megalopolis": all'asta la sua collezione di orologi

"Ho bisogno di soldi per tenere la barca a galla", ha detto il regista de "Il Padrino"
© IPA
In bolletta dopo aver auto-finanziato l'ultimo film, Francis Ford Coppola vende i suoi orologi per "restare a galla": sette esemplari di pregio appartenenti al leggendario regista de "Il Padrino" saranno messi all'asta da Phillips il 6 dicembre. "Ho bisogno di soldi per tenere la barca a galla", ha detto al New York Times lo stesso Coppola il cui ultimo film "Megalopolis" è stato un clamoroso flop di critica e al box office nordamericano. L'86enne regista si era consumato per decenni sulla favola di avanguardia vendendo alla fine due cantine del suo impero vinicolo per rastrellare i 120 milioni di dollari di costi di produzione più altri 20 milioni per il marketing. Deludente la prova dei botteghini con appena 14 milioni di dollari di incassi.
Al centro della vendita di Phillips c'è un orologio disegnato dallo stesso Coppola nel 2014 in collaborazione con F.P. Journe, un'azienda svizzera le cui creazioni sono così costose da far sembrare un Rolex un semplice Swatch. Quello messo all'incanto dal regista è caratterizzato da un design openwork (un termine che, nel linguaggio dell'orologeria, indica i modelli che al posto del quadrante tradizionale mettono a vista gli ingranaggi interni) con al centro del quadrante una mano guantata, le cui dita scompaiono e ricompaiono in diverse configurazioni a seconda dell'ora. Battezzato Ffc dalle iniziali del proprietario, l'orologio è stato messo in commercio nel 2021 e ha un prezzo di listino di circa 1 milione di dollari. Ne sono stati prodotti pochissimi esemplari: nel 2021, un prototipo è stato venduto per quasi 5 milioni di dollari durante un'asta benefica biennale che si tiene a Ginevra sotto l'alto patrocinio del principe Alberto II di Monaco.
Intanto tra novembre e dicembre, Francis Ford Coppola sarà in Calabria, scelta come location per il suo progetto cinematografico. "Distant Vision" è un suo progetto sperimentale nell'aria da dieci anni e ispirato alla saga famigliare dei Buddenbrook di Thomas Mann. Racconta tre generazioni di una famiglia italo americana messa in crisi dall'avvento del boom economico. Un progetto che sarebbe dovuto partire nel 2024, grazie agli incassi di Megalopolis...