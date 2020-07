Francesco Renga, una rockstar di "sostanza" al mare 

Francesco Renga si gode le vacanze in Sardegna con la sua Diana . Il cantante 52enne è stato paparazzato dal settimanale " Chi " sullo yacht di alcuni amici al largo di Porto Cervo. La coppia, legata dal 2015, nuota felice tra bagni con il salvagente e rockeggianti scrollate di capelli. Francesco mostra una linea arrotondata, come scrive il settimanale: sarà colpa della compagna che ha un ristorante?

In questi anni Francesco e Diana Poloni hanno accuratamente tenuto lontano la loro love story dai paparazzi e dal clamore social. Certo in tutto questo tempo qualche foto alla coppia era stata rubata, ma il cantante e la ristoratrice si sono mostrati apertamente solo di recente, con uno scatto social in cui Renga balla abbracciato alla sua compagna...

