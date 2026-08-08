Funerali Francesco Guccini, l'ultimo saluto della figlia Teresa: "Buon viaggio, grazie a te non ho smesso di farmi domande"
Nel cortile della casa di famiglia a Pavana, il ricordo commosso della figlia: "Non sono riuscita a farti tutte le domande"
"Buon viaggio, babbo". Con queste parole Teresa ha salutato il padre, Francesco Guccini, al termine del funerale laico per il cantautore e scrittore venuto a mancare giovedì 6 agosto. Nelle esequie, che si sono tenute in forma privata nel cortile della casa di famiglia a Pavana (Pistoia), Teresa Guccini ha alternato riflessioni molto intime a ricordi della più semplice quotidianità.
Le "domande" di Guccini e la gratitudine della figlia
Uno dei passaggi più commoventi del discorso è iniziato con una dolorosa presa di coscienza: "Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte". Ma si è concluso con un punto interrogativo, pieno di speranza e gratitudine per ciò che Francesco Guccini ha lasciato alla figlia: "Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi?".