Uno dei passaggi più commoventi del discorso è iniziato con una dolorosa presa di coscienza: "Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte". Ma si è concluso con un punto interrogativo, pieno di speranza e gratitudine per ciò che Francesco Guccini ha lasciato alla figlia: "Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È questo che volevi insegnarmi?".





Il ricordo di Zuppi "Servono giganti, e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, gratuita, che condivide e non calcola, che dona e non possiede", ha detto Matteo Zuppi, presidente della Cei, nel suo intervento al funerale di Guccin. Nell'occasione, il cardinale ha ricordato il cantautore come un uomo di "discrezione, garbo, eleganza antica, timidezza", con "radici di sapienza antica", cresciuto "tra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia". Zuppi ha poi ripercorso le domande che attraversano le canzoni di Guccini, sottolineando il suo rifiuto delle ideologie, dei dogmi e dei pregiudizi: "Le ideologie confondono, fanno male. Hai ragione". "Non hai smesso di sognare e di cercare le ali", ha aggiunto Zuppi, citando le parole di Guccini: "Dev'esserci, lo sento, in terra o in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto e dove troveremo il per sempre".