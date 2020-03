Francesco Gabbani dribbla il coronavirus: live in diretta su Instagram

"Ho pensato di fare un live casalingo martedì in diretta su Instagram, per sentirvi più vicini dopo la cancellazione di tutti i miei impegni dei giorni scorsi e prossimi", ha scritto Francesco Gabbani sul suo profilo Instagram, nel rispetto delle norme durante questa emergenza sanitaria. Così il 10 marzo alle 16 il cantante toscano presenterà dal vivo ai fan le canzoni del suo nuovo album "Viceversa" .

LEGGI ANCHE > Gabbani: "Con Viceversa mostro la faccia più intima, Sanremo l'ho vinto tornandoci"

L'album di Gabbani è uscito il 14 febbraio e contiene l'eponimo brano che il cantante ha portato in gara all'ultimo Festival di Sanremo, conquistando la piazza d'onore.

Sempre sul suo profilo social, ha condiviso un messaggio rivolto ai fan in linea con quelli di altri artisti come Giuliano Sangiorgi, Jovanotti e Tommaso Paradiso, in cui invita tutti a rispettare le nuove misure approvate dal Governo per contenere il diffondersi del coronavirus.

TI POTREBBE INTERESSARE: