20 novembre 2018 15:26 Francesco De Gregori, due anime per i nuovi live 2019 Il cantautore ha presentato i progetti che lo vedranno protagonista dal vivo il prossimo anno tra concerti intimi indoor e allʼaperto con orchestra

Nel 2019 Francesco De Gregori tornerà in scena con due nuovi progetti dal vivo bene distinti, "due anime diverse", come le ha definite lo stesso cantautore romano in conferenza stampa. Il primo si intitola "Off the record": 20 spettacoli dal 28 febbraio al 27 marzo al Teatro Garbatella di Roma in un'"atmosfera domestica". Il secondo lo vedrà calcare i grandi palchi all'aperto in estate con "De Gregori & Orchestra, greatest hits live", con partenza l'11 giugno dalle Terme di Caracalla a Roma.

"Ho avuto queste idee un mese e mezzo fa - ha detto De Gregori - e il filo comune che lega i miei progetti più recenti è la ricerca di novità, tanto per me, quanto per il pubblico".



Come ha raccontato, il Teatro Garbatella di Roma diventerà casa sua per un mese e lo vedrà impegnato davanti a un numero limitato di spettatori ogni sera: 230, per la precisione. Saranno concerti confidenziali, in cui sarà accompagnato da quattro musicisti (da Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino). Il cantautore proporrà una scaletta sempre diversa: oltre a un nucleo centrale di 20-25 pezzi, si aggiungeranno 3-4 canzoni diverse e poco o mai suoante dal vivo.