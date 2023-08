Il messaggio ai fan

La cantante ha dovuto annullare due date del suo tour e ai follower ha parlato a cuore aperto, raccontando: "Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date", Francesca Michielin ha poi spiegato, senza entrare però troppo nei dettagli: Non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia l'intervento. L'ospedale mi ha programmato l'operazione tra pochi giorni e ovviamente poi dovrò stare un po' a riposo per poi tornare più forte di prima a settembre". "Scusatemi per questo disagio. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!", conclude l'artista.