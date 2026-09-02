Venezia 83 al via con George Clooney e Bianca Balti

© Ansa
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"La mia storia d'amore con Venezia dura da 30 anni, mi sono anche sposato qui. È stato quello il momento più bello, sarei nei guai se non lo dicessi. Ma è una città romantica e di speranza, come questo festival. La Mostra è importante perché consente di lanciare anche film come Good Night, and Good Luck (pellicola del 2005 presentata proprio a Venezia, ndr)". Lo ha detto George Clooney nel corso di una conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, dove mercoledì sera sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera.
"Non faccio più il regista per stare di più con la mia famiglia, ma è bello tornare a fare l'attore. Narrare storie è qualcosa di cui abbiamo bisogno, non possiamo farne e mano per imparare a vedere il mondo dobbiamo conoscere le storie degli altri. Credo che vedere film su luoghi che non vedremo mai, penso a Iran o Libano, sono storie non tanto diverse dalle nostre", ha aggiunto.