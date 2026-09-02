Venezia 83 al via con George Clooney e Bianca Balti

"La mia storia d'amore con Venezia dura da 30 anni, mi sono anche sposato qui. È stato quello il momento più bello, sarei nei guai se non lo dicessi. Ma è una città romantica e di speranza, come questo festival. La Mostra è importante perché consente di lanciare anche film come Good Night, and Good Luck (pellicola del 2005 presentata proprio a Venezia, ndr)". Lo ha detto George Clooney nel corso di una conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, dove mercoledì sera sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera.