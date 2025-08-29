Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
1 di 30
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

CON TUTTO IL CAST

Venezia 2025, George Clooney Amal Alamuddin sul red carpet per "Jay Kelly"

Clooney ha fatto le foto di rito con il resto del cast che comprende fra gli altri, Laura Dern, Billy Crudup, Alba Rohrwacher ed Emily Mortimer

29 Ago 2025 - 06:58
30 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri