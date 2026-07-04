Ultimo si prende Tor Vergata: le immagini del concerto dei record

Ad aprire l'evento, il live di Fabrizio Moro. E poco prima dell'inizio del concerto, sono anche arrivati i complimenti di Vasco Rossi, a cui Ultimo ha scippato lo scettro di re dei live: il Komandante, a Modena Park nel 2017, si era fermato a "sole" 225mila persone. "Kom...plimenti a Ultimo, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani, è giusto così", ha scritto il cantautore di Zocca sui social. E poi lo stesso Ultimo, a fine performance, ha celebrato l'evento su Instagram con un video e una didascalia eloquente: "Siamo nella storia".