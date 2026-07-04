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LA FOLLA OCEANICA DEI FAN

Ultimo si prende Tor Vergata: le immagini del concerto dei record

Il cantautore romano si è esibito davanti a 250mila persone: "Siamo nella storia". Superato Vasco Rossi

04 Lug 2026 - 23:59
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Concerto senza precedenti a Tor Vergata (Roma). Ultimo, davanti a 250mila persone, diventa "Primo" ed entra nell'Olimpo: è suo lo scettro di artista con il maggior numero di biglietti venduti in un live in Italia. Il cantautore è arrivato alla location in elicottero, con il suo cappellino e la canotta bianca d'ordinanza. Il suo pubblico, per esserci, ha sfidato sole, caldolunghe distanze a piedi e disagi (le ultime file, infatti, erano a qualche centinaio di metri dalle prime).

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I complimenti di Vasco Rossi

 Ad aprire l'evento, il live di Fabrizio Moro. E poco prima dell'inizio del concerto, sono anche arrivati i complimenti di Vasco Rossi, a cui Ultimo ha scippato lo scettro di re dei live: il Komandante, a Modena Park nel 2017, si era fermato a "sole" 225mila persone. "Kom...plimenti a Ultimo, ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani, è giusto così", ha scritto il cantautore di Zocca sui social. E poi lo stesso Ultimo, a fine performance, ha celebrato l'evento su Instagram con un video e una didascalia eloquente: "Siamo nella storia".

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