27 aprile 2022 15:38

"Tutto Teo", al Teatro Manzoni di Milano il one man show di Teo Teocoli

Al Teatro Manzoni di Milano, il 29 aprile alle 20:45, approda Teo Teocoli con il suo straordinario "Tutto Teo". Un one man show ricco di gag e trovate, due ore circa di spettacolo con il meglio del repertorio del grande artista. Dai monologhi alle parti musicali alternate, fino alle imitazioni e ai personaggi più originali, come Felice Caccamo e Adriano Celentano. Uno spettacolo di puro divertimento, dove Teocoli porta in scena il suo repertorio, senza una scaletta, ma affidandosi alle emozioni e all'ispirazione del momento, in un "viaggio a ritroso" nella sua carriera di attore, cantante, ballerino. Giocato su più registri, "Tutto Teo" è la sintesi tra cabaret e varietà, con un repertorio straordinario di gag, canzoni e storie con perifrasi esilaranti che rendono lo spettacolo una serata da ricordare.