Spettacolo
© Ufficio stampa | 1998 Lo staff del Rototom
FESTIVAL EUROPEO

Trent'anni di Rototom Sunsplash in 10 scatti

Il festival del reggae da tre decenni è un appuntamento immancabile, ecco alcuni momenti della sua storia

15 Ago 2025 - 00:11
