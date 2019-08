Tiziano Ferro, prima foto di coppia dopo le nozze con Victor. "Amici, amore, risate..."

Da quando ha detto "sì" al suo Victor Allen, lo scorso 13 luglio a Sabaudia, Tiziano Ferro sembra essere l'uomo più felice del mondo. E sebbene sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata non ha resistito al desiderio di mostrarsi sui social nel primo selfie (scattato nei celebri Universal Studios di Hollywood) con il marito, dopo il matrimonio: "Amici, amore, risate – ha commentato -. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita. Non si può chiedere di meglio!", scrive il cantante esprimendo tutta la sua gioia.