Taylor Swift e Selena Gomez, serata per sole donne sorseggiando vino bianco...

Party in chiave "girl power" per Selena Gomez e Taylor Swift. Le due inseparabili amiche si sono ritrovate dopo parecchi mesi per una serata "20wineteen" per sole donne, e sorseggiando del vino bianco, si sono scattate un selfie pubblicato poi da Taylor Swift. Da quando la Gomez è uscita dal rehab, pochi mesi fa, questa è una delle rare occasioni in cui appare pubblicamente, sorridente e in gran forma. Tutto merito della cara amica Taylor, che da dieci anni non si è separata un attimo dall'amica restandole accanto in ogni momento importante della sua vita.