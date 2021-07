08 luglio 2021 11:56

Taaaac... abbattuto il residence reso celebre da Renato Pozzetto nel "Ragazzo di campagna"

Era ormai abbandonato da anni e ora il Residence Leonardo da Vinci di via Senigallia nel quartiere Bruzzano di Milano è stato abbattuto. Per gli abitanti della zona era un edificio abbandonato ma per i numerosi fan di Renato Pozzetto era una pietra miliare. Il residence era comparso nel film cul "Il ragazzo di campagna" nella celebre scena del "taaac" in cui tutto era disponibile in un micro appartamento di pochi centimetri quadrati. Lo ha ricordato lo stesso assessore ai lavori pubblici di Milano, Piefrancesco Maran, che assieme al sindaco Beppe Sala ha partecipato all'abbattimento dell'edificio. Al posto del residence sorgeranno edifici residenziali di dimensioni inferiori e spazi verdi.