05 giugno 2021 11:53

Stefania Sandrelli compie 75 anni, guarda l'affascinante attrice negli scatti più belli della sua gloriosa carriera

Fascino, talento e sensuale femminilità da ammiccante lolita. Per Stefania Sandrelli, che oggi compie 75 anni, sono questi i segni particolari di una lunga e fortunata carriera.

Nata a Viareggio il 5 giugno 1946 l'attrice, diventata una vera e propria icona del cinema italiano, ha recitato in oltre 100 film, diretta dai più grandi maestri, che le hanno regalato ruoli indimenticabili e drammatici. Ha vinto tre David di Donatello, un David Speciale alla carriera nel 2018, sei Nastri d'argento, un Nastro d'onore e un Telegatto di platino nel 2006. Nel 2005 l'attrice ha ricevuto anche il prestigioso Leone d'oro alla carriera, nel corso della Mostra internazionale del cinema di Venezia. Apparsa non ancora ventenne nel 1961 in "Divorzio all’italiana" accanto a Marcello Mastroianni, ottenne uno dei suoi primi grandi successi con "Sedotta e abbandonata" tre anni più tardi. Da lì in poi non si è più fermata, da "Io la conoscevo bene al controverso film di Tinto Brass, "La chiave" quando scandalizzò pubblico e critica e poi per citarne solo alcun tra i più famosi, Bigas Luna con "Prosciutto prosciutto", accanto ai giovani Javier Bardem e Penelope Cruz, "L’ultimo bacio" nel 2001 e "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati, ultimo suo gioiello. Inarrestabile e solare come è sempre stata, Stefania Sandrelli non sembra intenzionata ad uscire di scena e circondata dall'amore del compagno Giovanni Soldati, 68 anni, da quello di sua figlia Amanda, 56 anni, nata dalla sua relazione con Gino Paoli, di suo figlio Vito, avuto con l'ex marito Nicky Pende e dei suoi cinque nipoti, può davvero considerarsi una donna fortunata.