Sonia Bergamasco dà voce e corpo a la "Principessa di Lampedusa"

Al Teatro Franco Parenti di Milano Sonia Bergamasco dà voce e corpo a Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò nella visionaria "Principessa di Lampedusa", testo di Ruggero Cappuccio. Prosegue la rassegna "Il teatro è donna", un ciclo di spettacoli che attraversa l’universo femminile nelle sue molteplici declinazioni. Partner culturale della rassegna è il settimanale "Grazia", il progetto nasce da una idea di Andrée Ruth Shammah ed è realizzato in collaborazione con Cristalfarma. Alla prima erano presenti Marta Brivio Sforza, l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, Walter Siti, Giovanni Ciacci, Daniela Iavarone, Marinella Di Capua e Candida Levantino. Allo chef stellato Stefano Cerveni, in collaborazione con Gud Milano, il compito di creare dei piatti speciali ispirati agli spettacoli in rassegna: come la polenta e moscardini con capperi di Lampedusa e vino delle Cantine Masciarelli.