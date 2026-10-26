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© IPA | Simon Le Bon con la moglie Yasmin 
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Icone anni '80

Simon le Bon: gli scatti del frontman dei Duran Duran

Il cantante inglese, sex symbol anni '80, è da sempre un simbolo di eleganza e moda 

26 Ott 2026 - 18:22
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