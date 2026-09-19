Shakira inaugura la sua residency di concerti a Madrid

La cantante ha poi dedicato alcune parole ai fan: "Buonasera, Madrid. Benvenuti alla nostra residency europea. Non riesco a credere di essere qui. Mi sembra un sogno. Tutti mi dicono: 'Shaki, guarda con che faccia te ne sei andata e con che faccia sei tornata', e io rispondo: 'Sì, sono successe così tante cose nella mia vita dall'ultima volta che sono stata qui'. Vedervi tutti qui stasera mi rende felicissima, perché è la dimostrazione di quanto amore e sostegno mi avete dato in tutti questi anni. Quindi stasera vi darò tutto quello che ho. Perché non c'è niente di meglio di una lupa che si riunisce al suo branco. Madrid, stasera siamo una cosa sola".