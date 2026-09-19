Shakira inaugura la sua residency di concerti a Madrid

© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
Shakira ha incantato Madrid ieri sera, venerdì 18 settembre, con la prima data del suo "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", esibendosi davanti a oltre 50mila fan allo Shakira Stadium, per una serata completamente sold out. La superstar mondiale, vincitrice di Grammy e Latin Grammy, ha dato così il via a un'inedita residency di 12 concerti, unico appuntamento europeo dell'artista quest'anno. Lo show si è aperto con "Intro La Huesera", seguito da "La Fuerte", dando il via a uno spettacolo che ha ripercorso l'intera carriera di Shakira attraverso i brani del suo vastissimo repertorio. Tra i momenti più importanti della scaletta, "Girl like me", "Tqg", "Hips don't lie", "She Wolf" e molti altri brani, insieme alla sua più recente hit, "Dai Dai" feat. Burna Boy. Pubblicato lo scorso 15 maggio, il singolo ha trascorso 7 settimane al secondo posto della classifica globale ed è il brano di maggior successo dell'anno. Dalla sua pubblicazione, il videoclip ha inoltre superato 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.
La cantante ha poi dedicato alcune parole ai fan: "Buonasera, Madrid. Benvenuti alla nostra residency europea. Non riesco a credere di essere qui. Mi sembra un sogno. Tutti mi dicono: 'Shaki, guarda con che faccia te ne sei andata e con che faccia sei tornata', e io rispondo: 'Sì, sono successe così tante cose nella mia vita dall'ultima volta che sono stata qui'. Vedervi tutti qui stasera mi rende felicissima, perché è la dimostrazione di quanto amore e sostegno mi avete dato in tutti questi anni. Quindi stasera vi darò tutto quello che ho. Perché non c'è niente di meglio di una lupa che si riunisce al suo branco. Madrid, stasera siamo una cosa sola".
Più avanti nel corso dello show, durante l'esecuzione di "Acróstico", Shakira ha sfoggiato per la prima volta un look dorato creato in esclusiva per il "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Il look comprende una corazza Lunar Wolf in ottone ispirata alla lupa, simbolo da tempo legato all'immaginario artistico di Shakira, abbinata a una gonna in broccato di seta tessuta a mano a Banaras, in India, e modellata in onde sinuose. Oltre mezzo milione di biglietti sono stati venduti nel giro di poche ore dall'apertura delle vendite, rendendo la residency uno dei più grandi eventi di musica dal vivo in Europa di quest'anno.