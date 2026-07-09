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LA NOTTE DI SAN SIRO

Sfera Ebbasta, le foto dei protagonisti dello show al Meazza: da Marracash a Franceska Nuredini

Nella prima data di "$€lebration" non c'era solo il Duomo di 20 metri, ma anche il rapper che scoprì Sfera dieci anni fa e la fidanzata di Elodie 

09 Lug 2026 - 11:02
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