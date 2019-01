Selena Gomez rompe il silenzio social: "Fiera di come sono diventata"

L'ultimo post social risale a settembre 2018, poi Selena Gomez è uscita di scena per un po' per trascorrere un periodo di tempo in un rehab: "Mi sto prendendo una pausa dai social media...", aveva scritto la popstar, ex stellina Disney, che adesso però ha deciso di tornare e su Instagram scrive: "È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ma volevo augurare a tutti un felice anno nuovo e ringraziarvi per il vostro supporto e per il vostro affetto. L'anno scorso è stato sicuramente un anno di riflessioni, di sfide e di crescita. Sono sempre le sfide che ti mostrano chi sei e cosa sei in grado di superare. Fidatevi di me, non è facile, ma sono orgogliosa della persona che sono diventata e attendo con ansia quello che il prossimo anno mi riserverà. Vi voglio bene". Già nelle scrose settimane alcune sue amiche, Taylor Swift compresa, avevano pubblicato scatti social insieme a lei, sulla neve, a cavallo e ad una serata tra donne, segno che Selena stava lentamente tornando alla normalità. Adesso la cantante sembra essere pronta per affrontare un nuovo anno.