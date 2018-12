Selena Gomez, dopo il trapianto e il crollo emotivo torna a sorridere: sulla neve con le amiche

Adesso sorride di nuovo, finalmente. Sulla neve insieme alle amiche di sempre Bailee Madison e Connar Franklin e ad un assortito gruppo di ragazzi e ragazze, Selena Gomez sembra aver riacquistato la serenità e la spensieratezza. Un anno difficile quello appena passato per lei. Prima il trapianto di rene donatole da un'amica, Francia Raisa, che le ha letteralmente salvato la vita, poi il crollo emotivo dello scorso ottobre e il ricovero in un rehab per affrontare al meglio i suoi problemi... Oggi sta meglio e gli scatti social condivisi dalle amiche fanno pensare che per lei è cominciato finalmente il tempo della ripresa.