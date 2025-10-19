Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
1 di 8
© Getty
© Getty
© Getty

© Getty

© Getty

MORTO A 48 anni

Sam Rivers, bassista del gruppo nu metal dei Limp Bizkit

Il bassista è morto all'età di 48 anni

19 Ott 2025 - 11:45
8 foto