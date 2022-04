05 aprile 2022 11:24

Salmo annuncia un nuovo album a sorpresa

"Nuovo album in arrivo", scrive Salmo su Instagram, annunciando, a sorpresa, l'uscita del suo settimo lavoro discografico, e postando una serie di scatti di vita quotidiana, mentre fa la spesa, mangia un panino, entra in auto... A soli sei mesi dall'uscita di "Flop", ancora ai primi posti tra gli album più ascoltati sulle piattaforme di streaming, il rapper sardo sorprende quindi i suoi fan con un nuovo progetto, di cui però non svela ancora né copertina né tracklist né ipotetici feat, stuzzicando così ancora di più la curiosità dei follower.