Salma Hayek: "Orgogliosa dei miei capelli bianchi!"

Qualche filo argentato nella folta chioma nera: “Sono fiera dei miei capelli bianchi”, scrive la bellissima Salma Hayek sui social, accanto ad un selfie condiviso con i suoi follower. Primi segni del tempo che passa... Ma a 52 anni l'attrice messicana non ha certo nulla da temere, come dimostrano gli scatti postati qualche settimane fa mentre si godeva mare, spiaggia e sole in un luogo fantastico e in costume mostrava le sue curve sinuose e perfette...Complimenti Salma!