Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
1 di 14
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

AL TEATRO ARCIMBOLDI

Le immagini del "Rocky Horror Show" con Jason Donovan

Arriva in Italia il celebre musical con la popstar nei panni di Frank'n'Furter

16 Nov 2025 - 12:02
14 foto
rocky horror show