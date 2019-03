Red Hot Chili Peppers, il concerto alle Piramidi di Giza davanti a 10 mila fan

Dopo gruppi come Grateful Dead, Pink Floyd e Scorpions, o artisti del calibro di Frank Sinatra, Kylie Minogue, Sting, senza dimenticare Andrea Bocelli, anche i Red Hot Chili Peppers sono entrati nell'Olimpo speciale di coloro che hanno suonato davanti ad una delle sette meraviglie del mondo, le Piramidi di Giza in Egitto. La band capitanata da Anthony Kiedis ha proposto dal vivo uno dopo l’altro i grandi successi, da "Californication" a "Give it away", infiammando le 10mila persone presenti e anche i migliaia di fan che hanno seguito l’evento in streaming.