Prima foto dal set di Ghostbusters 3 : al via le riprese dell atteso sequel

Dai suoi profili social, Jason Reitman ("Juno", Young Adult") ha condiviso la prima foto dal set di "Ghostbusters 3". "The Family All Here", ha scritto il regista per annunciare la notizia dell'inizio delle riprese che si svolgeranno ad Alberta, in Canada. Nella foto appaiono, oltre a lui, il padre Ivan Reitman che aveva diretto i primi due "Ghostbusters" e le star Finn Wolfhard ("Stranger Things"), Carrie Coon e Mckenna Grace. Nel cast torneranno Dan Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts e ci sarà anche Paul Rudd ("Ant-Man").