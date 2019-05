Per Coez in tour E sempre bello : guarda le foto del live di Roma

Per i fan di Coez l'attesa è finita. Martedì 28 maggio è partito il nuovo progetto live del cantautore, "E' sempre bello in tour". Tre date di anteprima (si replica il 29 e 31 maggio) prima del tour vero e proprio che lo vedrà il 29 settembre all'Arena di Verona e poi in autunno nei palazzetti più importanti d'Italia, passando per Torino, Ancona, Milano, Livorno, Firenze, Bologna, Acireale, Napoli, Bari. Il tour ha inizio a pochi mesi dall'uscita del nuovo album "E' sempre bello".