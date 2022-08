26 agosto 2022 11:18

Paul McCartney, gita solitaria in barca a vela a New York

Paul McCartney è stato avvistato mentre, da solo, faceva un giro sulle acque degli Hamptons, a New York, sulla sua barca "Linda". Il nome scelto per l'imbarcazione è con molta probabilità dovuto alla sua defunta moglie Linda McCartney. L'ex bassista dei Beatles è prima andato a fare jogging in spiaggia, per mantenersi in forma a ben 80 anni, per poi dedicare qualche ora alla barca a vela.