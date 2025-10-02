Janet e Paris Jackson: dolce riunione di famiglia a Parigi

Dopo la morte di Michael Jackson il loro rapporto aveva attraversato una fase di turbolenza, legata soprattutto all'eredità del re del pop, ma da molti anni il legame è sereno. Paris non sta attraversando un bel momento e ha bisogno dell'affetto di tutta la sua famiglia. Lo scorso luglio la ragazza ha infatti confermato la rottura del fidanzamento con il produttore musicale Justin "Blue" Long, dopo tre anni di relazione.