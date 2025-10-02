Janet e Paris Jackson: dolce riunione di famiglia a Parigi

© IPA
© IPA
© IPA
© IPA
Zia e nipote si sono scambiate un abbraccio tra gli eventi della Fashion Week
Paris Jackson e la zia Janet hanno dato vita a un dolce momento familiare durante la settimana della moda di Parigi. La figlia di Michael Jackson è infatti stata avvistata mentre salutava la cantante fuori dalla sfilata di Tom Ford e le due si sono abbracciate con trasporto prima di entrare insieme.
Dopo la morte di Michael Jackson il loro rapporto aveva attraversato una fase di turbolenza, legata soprattutto all'eredità del re del pop, ma da molti anni il legame è sereno. Paris non sta attraversando un bel momento e ha bisogno dell'affetto di tutta la sua famiglia. Lo scorso luglio la ragazza ha infatti confermato la rottura del fidanzamento con il produttore musicale Justin "Blue" Long, dopo tre anni di relazione.
