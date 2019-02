Un'apertura rock per la 91.ma edizione degli Oscar. I Queen, con Adam Lambert alla voce e una gigantografia di Freddie Mercury sul maxi schermo alle loro spalle, si sono esibiti suonando "We Will Rock You" e "We Are The Champions". Alla fine della serata il film sulla loro storia, "Bohemian Rhapsody", si è portato a casa quattro statuette.