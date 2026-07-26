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© Instagram |   Noemi
© Instagram |   Noemi
© Instagram |   Noemi

© Instagram |   Noemi

© Instagram |   Noemi

L'IRONIA DOPO LO SPAVENTO

Noemi ironizza sulla caduta dal palco postando meme sui social

Dall'ospedale, la cantate sdrammatizza sul momento dell'incidente pubblicando una serie di foto divertenti (e un regalo) sui social

26 Lug 2026 - 10:32
9 foto
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