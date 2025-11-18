Logo Tgcom24
© Luca Brunetti
© Luca Brunetti
© Luca Brunetti

© Luca Brunetti

© Luca Brunetti

Noemi, emozioni e colori del "Nostalgia Indoor Tour"

La cantante romana al Teatro Cartiere Carrara di Firenze ha presentato in anteprima il nuovo singolo "Bianca"

18 Nov 2025 - 12:17
noemi