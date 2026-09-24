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© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta
© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta
© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta

© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta

© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta

IN ARRIVO IL SINGOLO

Myss Keta, il ritorno: le foto della diva mascherata

La cantante ha annunciato "BBDV6?". Ecco le foto della diva milanese tra look audaci, occhiali scuri e l'immancabile maschera che ne ha fatto un'icona

24 Set 2026 - 11:52
3 foto
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Myss Keta torna sulla scena musicale dopo "Hangover Girl", il singolo pubblicato lo scorso 26 giugno insieme a Miss Bashful. Nelle immagini, la diva milanese ritrova l’estetica che l’ha consacrata a icona: gioca ancora una volta con provocazione e mistero, dalla maschera di cristalli agli stivali alti e alle calze a rete, fino all’animalier e agli accostamenti più eccentrici. Senza mai rinunciare al suo tratto distintivo: il volto rigorosamente nascosto.

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