Myss Keta, il ritorno: le foto della diva mascherata

© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta
© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta
© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta
© Islands Records Italy - Universal Music Italia | Myss Keta
Myss Keta torna sulla scena musicale dopo "Hangover Girl", il singolo pubblicato lo scorso 26 giugno insieme a Miss Bashful. Nelle immagini, la diva milanese ritrova l’estetica che l’ha consacrata a icona: gioca ancora una volta con provocazione e mistero, dalla maschera di cristalli agli stivali alti e alle calze a rete, fino all’animalier e agli accostamenti più eccentrici. Senza mai rinunciare al suo tratto distintivo: il volto rigorosamente nascosto.