17 maggio 2021 11:40

MTV Movie & Tv Awards, Scarlett Johansson ricoperta di slime dal marito

Durante gli MTV Movie & Tv Awards, Scarlett Johansson ha ricevuto il premio Generation Award. L'attrice non ha potuto presenziare di persona all’evento e in collegamento virtuale ha offerto un sentito discorso di ringraziamento sia per il sostegno e la dedizione ricevuto da tanti membri dei cast e delle crew dei film in cui è stata protagonista che per quello ricevuto dai fan. E proprio alla fine, Scarlett è stata vittima di uno scherzo da parte del marito, Colin Jost che ha deciso di ricoprirla di slime verde. Il comico del "Saturday Night Live" e la diva di Hollywood dopo essersi fiidanzati nel maggio 2019, si sono sposati a ottobre 2020.