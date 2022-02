02 febbraio 2022 22:07

Monica Vitti a tutta pagina su Libération: "Eterna"

Monica Vitti a tutta pagina su Libération, tra i più grandi quotidiani francesi, che consacra l'apertura del numero in edicola domani all'attrice mostro sacro del cinema italiano scomparsa all'età di 90 anni. "La Vitti eterna", è il titolo del quotidiano, che pubblica in prima pagina una grande foto delle Vitti in bianco e nero, anticipata questa sera sul web. "L'attrice, figura cruciale di Antonioni negli anni Sessanta, passata poi alla Commedia all'italiana, è morta all'età di 90 anni", ricorda il giornale.