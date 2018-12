Milano si prepara alla prima della Scala: guarda le immagini di scena di "Attila"

Milano si prepara alla prima della Scala: dal carcere di San Vittore, dove "Attila" sarà trasmesso in diretta, a piazza Scala, dove il 7 dicembre andranno in scena come di consueto le proteste di Cub e centri sociali. Quest'anno - esattamente a cinquant'anni dalle contestazioni del 1968 - rivolte contro il decreto sicurezza e immigrazione. In teatro l'albero di Natale, firmato Dolce e Gabbana, nel foyer è stato già montato e decorato per l'anteprima di ieri riservata agli under 30. I preparativi sono cominciati anche negli oltre trenta luoghi della città e hinterland dove si potrà vedere la prima in diretta: dal terminal 1 di Malpensa al museo delle macchine da caffe' di Binasco, passando per il teatro Dal Verme, la casa d'accoglienza Jannacci, fino al mercato comunale Ferrara. Tra le personalità attesa quest'anno ci sono la vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cantabia, il vicesindaco Anna Scavuzzo (e gli assessori Cristina Tajani e Roberta Guaineri), l'ex presidente della corte di Cassazione Giovanni Canzio, industriali, esponenti del terzo settore. Non ci sarà per altri impegni, invece, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.