Micaela Ramazzotti, dedica a Paolo Virzì su Instagram: "Sei il mio uomo"

Sono tornati insieme Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Mesi fa avevano annunciato la separazione ma poi tra i due ha trionfato l'amore. Come in un film. Il regista e la sua musa hanno ritrovato l'armonia. Complici dieci anni di matrimonio e due figli: Jacopo e Anna. I due vogliono urlare al mondo il loro amore e su Instagram l'attrice posta una foto birichina in cui mostra la lingua e abbraccia il marito: "My man", scrive.