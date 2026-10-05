Da demone del cinema a volto di un farmaco per la disfunzione erettile: Megan Fox sorprende tutti nella nuova campagna di Ro Sparks. Tuta rossa aderente e sottile ironia, l'attrice 40enne diventa l'incarnazione umana del trattamento, usando doppi sensi e leggerezza per abbattere un tabù ancora troppo diffuso. Per Fox, normalizzare il problema è fondamentale per restituire serenità agli uomini ed eliminare lo stigma. La scelta di una testimonial donna non è casuale: la disfunzione erettile coinvolge l'intimità dell'intera coppia. Parlarne apertamente, con trasparenza e complicità, è il primo passo: "Siamo nella stessa squadra, facciamolo insieme".