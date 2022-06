22 giugno 2022 10:51

Maria Grazia Cucinotta protagonista del cortometraggio "Milena"

Maria Grazia Cucinotta, diretta da Stefano Amatucci, regista di "Un posto al sole", ha presentato a Piedimonte Matese (Caserta) il cortometraggio "Milena". Insieme all'attrice siciliana erano presenti anche il marito Giulio Violati, le attrici Piera Russo e Maria Teresa Iannone. La storia è quella di una imprenditrice che scopre uno dei suoi dipendenti sottrarre materiale dal magazzino dell’azienda. L’operaio, sordomuto, in realtà lo utilizza per costruire case di bambole. La donna si rende conto del talento e decide di non prendere provvedimenti disciplinari, anzi gli riconoscerà un ruolo più gratificante, valorizzando così la sua presenza in fabbrica. Il corto è stato girato lo scorso aprile a Sant’Angelo d’Alife.