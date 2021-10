21 ottobre 2021 11:25

Marco Mengoni lancia la sua "Cambia un uomo" nelle città italiane

Marco Mengoni ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo "Cambia un uomo", prevista per il 29 ottobre, e in questi giorni il brano sta facendo il suo primo viaggio nelle città italiane attraverso affissioni a Milano che recitano frasi che portano la firma del cantautore e teaser video nelle grandi stazioni in cui prende vita la cover del singolo