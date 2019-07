Marco Ferradini compie 70 anni, una carriera sulle ali dell immortale Teorema

"Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore" sono i primi versi di una hit immortale: "Teorema", colonna sonora di una generazione e brano cult di Marco Ferradini, che dal 1981 è entrata a far parte dell'immaginario comune. Oggi il cantautore compie 70 anni. Ma non si può ridurre tutta la sua lunga carriera solo a quella canzone. Ha iniziato come corista per artisti come Mina e Lucio Dalla. E' stato corista di numerose sigle di cartoni animati ("Ufo Robot" e "Capitan Harlock") e ha dato la voce a varie sigle di cartoni come "La principessa Sapphire" e "La ballata di Tex Willer". E' stato anche voce di alcuni jingle televisivi negli anni 80. Il suo palmares conta dieci album in studio, due raccolte, e anche due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 1978 con "Quando Teresa verrà" e nel 1983 con "Una catastrofe bionda". A giugno è tornato sulle scene con un nuovo brano in cui duetta con la figlia Charlotte, "Le parole" che anticipa la pubblicazione di un nuovo album atteso per l’autunno.