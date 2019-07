Le vacanze italiane di Bella Thorne con il nuovo fidanzato Benji

La storia d'amore tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo (Benji del duo Benji & Fede), procede a gonfie vele. La coppia si trova a Capri per le vacanze e non potrebbe essere più affiatata, come dimostrano le foto romantiche che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social. "Sono molto felice con te", ha scritto Bella nel messaggio che accompagna gli scatti che la ritraggono in compagnia di Benji durante una gita in barca.